El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que en las próximas horas San Luis Potosí saldrá de la contingencia generada por las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana en la Huasteca potosina.

El anuncio se realizó durante un enlace en vivo con la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el mandatario estatal agradeció el respaldo brindado por el Gobierno Federal.

Ricardo Gallardo rinde informe sobre las acciones llevadas a cabo en SLP

Gallardo Cardona destacó que actualmente no hay localidades incomunicadas y que continúan los trabajos de rehabilitación en los municipios más afectados.

Entre las acciones emprendidas para atender a la población afectada destacan:

Reparación de nueve caminos y limpieza en dos municipios.

Distribución de 50,784 despensas y víveres.

Entrega de 17,457 paquetes de limpieza.

Operación de 50 brigadas médicas, que han brindado 1,561 atenciones.

Avance del 50% en fumigación y del 20% en vacunación en los 11 municipios más afectados.

El gobernador subrayó que, con el apoyo federal, San Luis Potosí avanza rápidamente hacia la normalidad, reafirmando el compromiso de su administración con la salud y el bienestar de las y los potosinos.