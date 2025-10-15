El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, convocó a todos los funcionarios estatales en Tamazunchale para coordinar acciones de apoyo inmediato a las familias afectadas en la región Huasteca.

Durante la reunión, instruyó a su gabinete a garantizar la entrega de víveres, enseres domésticos y a fortalecer la presencia del Gobierno Estatal en los municipios prioritarios para acelerar la recuperación de comunidades afectadas por inundaciones.

Gobierno de SLP trabaja para la recuperación total de los municipios afectados

El mandatario potosino informó que continúan llegando camiones con víveres, colchones, estufas, refrigeradores, ollas, parrillas, cobijas y colchonetas a los municipios más afectados, con el objetivo de que las familias puedan retomar su vida cotidiana lo antes posible.

En tanto, el personal del programa “Visitando Corazones” inició una campaña de vacunación contra el dengue y se refuerzan las labores de limpieza, desinfección y fumigación, en coordinación con Protección Civil, la Secretaría de Salud y autoridades municipales.

También instruyó que las escuelas con daños menores reciban apoyo inmediato para reanudar clases el próximo lunes. Además, solicitó al Sistema Estatal DIF disponer de sillas de ruedas, bastones y artículos de asistencia social para quienes lo necesiten, y pidió al Registro Civil restituir actas de nacimiento y documentos extraviados durante la contingencia.

Ricardo Gallardo informó que esta tarde arribará a la Huasteca la Presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la atención a los afectados. El Gobernador reiteró su compromiso de mantener un apoyo sin límites a todas las familias potosinas y destacó que durante el fin de semana se trabajará intensamente para que todos los municipios afectados vuelvan a la normalidad.