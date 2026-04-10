El estado de San Luis Potosí reportó un crecimiento significativo en su actividad industrial durante el 2025, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el reporte, entre diciembre del 2024 y diciembre del 2025, la actividad industrial de la entidad registró un incremento del 5.7%. El mayor dinamismo se observó en el sector de la construcción con un crecimiento del 19.4%, mientras que la minería avanzó un 10.6%. La industria manufacturera también mantuvo una tendencia positiva con un aumento de 4.1%.

Construcción y manufactura impulsan la actividad industrial en San Luis Potosí

Autoridades estatales señalaron que estos resultados se han dado gracias a las condiciones generadas para fortalecer la inversión y el desarrollo económico, entre ellas, la mejora en la seguridad y el fortalecimiento de la industria logística y de comunicación.

San Luis Potosí impulsa dinamismo económico con crecimiento industrial (cortesía)

El gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, destacó que estos indicadores reflejan el impulso a sectores estratégicos en las cuatro regiones del estado, lo que ha permitido ampliar la actividad económica y generar mayores oportunidades laborales.

Asimismo, se señaló que el crecimiento industrial se traduce en una modernización constante del sector productivo, especialmente en áreas vinculadas con la industria pesada, manufactura y construcción, que continúan siendo motores de desarrollo para la entidad.

San Luis Potosí impulsa dinamismo económico con crecimiento industrial (cortesía)

Con estos resultados, San Luis Potosí consolida su posición como un polo industrial relevante a nivel nacional, con indicadores que muestran una expansión sostenida y condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico.