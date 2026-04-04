El cantante guatemalteco Ricardo Arjona llegará a San Luis Potosí con su nueva gira musical, en un concierto programado para el próximo 7 de diciembre en la Arena Potosí. El evento forma parte de la estrategia estatal para consolidar a la entidad como sede de espectáculos de talla nacional e internacional.

El anuncio se da en el marco de las acciones impulsadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, enfocadas en fortalecer la oferta cultural y de entretenimiento, así como atraer visitantes a la capital potosina.

Ricardo Arjona llegará con su gira “Lo que el seco no dijo” a SLP

El intérprete arribará con su tour “Lo que el seco no dijo”, un espectáculo que combina narrativa, producción escénica y un repertorio con algunos de sus temas más conocidos. Entre las canciones que el público podría escuchar se encuentran “Historia de un taxi”, “Mujeres”, “Señora de las cuatro décadas”, “Fuiste tú” y “El problema”.

La gira ha tenido alta demanda en distintas ciudades de América y Europa, con presentaciones en Buenos Aires, Santiago, Miami, Nueva York, Madrid y Barcelona, lo que anticipa una importante convocatoria en territorio potosino.

San Luis Potosí fortalece agenda de espectáculos (cortesía)

Autoridades estatales destacaron que este tipo de conciertos contribuyen a posicionar a San Luis Potosí como destino atractivo para el turismo de espectáculos.

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma funticket.mx, donde los interesados podrán consultar zonas y precios para el concierto.