El cantante guatemalteco Ricardo Arjona llegará a San Luis Potosí con su nueva gira musical, en un concierto programado para el próximo 7 de diciembre en la Arena Potosí. El evento forma parte de la estrategia estatal para consolidar a la entidad como sede de espectáculos de talla nacional e internacional.

El anuncio se da en el marco de las acciones impulsadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, enfocadas en fortalecer la oferta cultural y de entretenimiento, así como atraer visitantes a la capital potosina.

Ricardo Arjona llegará con su gira “Lo que el seco no dijo” a SLP

El intérprete arribará con su tour “Lo que el seco no dijo”, un espectáculo que combina narrativa, producción escénica y un repertorio con algunos de sus temas más conocidos. Entre las canciones que el público podría escuchar se encuentran “Historia de un taxi”, “Mujeres”, “Señora de las cuatro décadas”, “Fuiste tú” y “El problema”.

La gira ha tenido alta demanda en distintas ciudades de América y Europa, con presentaciones en Buenos Aires, Santiago, Miami, Nueva York, Madrid y Barcelona, lo que anticipa una importante convocatoria en territorio potosino.

San Luis Potosí fortalece agenda de espectáculos
San Luis Potosí fortalece agenda de espectáculos (cortesía)

Autoridades estatales destacaron que este tipo de conciertos contribuyen a posicionar a San Luis Potosí como destino atractivo para el turismo de espectáculos.

Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma funticket.mx, donde los interesados podrán consultar zonas y precios para el concierto.