El gobierno de San Luis Potosí continúa dando pasos firmes contra la delincuencia; gracias a las estrategias de Ricardo Gallardo Cardona, el estado invertirá 390 millones de pesos en seguridad, lo que permitirá fortalecer la paz y la confianza ciudadana.

San Luis Potosí impulsa infraestructura y centros de comando de seguridad

Las autoridades señalaron que los recursos vendrán del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) con el objetivo de impulsar la profesionalización, certificación y equipamiento de las y los elementos policiales.

San Luis Potosí anuncia inversión histórica para fortalecer corporaciones de seguridad pública (cortesía)

Asimismo, se prevé que las instituciones de seguridad se fortalezcan, al mismo tiempo que se mejora la infraestructura tecnológica, así como los Centros de Comando y Control y los sistemas de videovigilancia urbana.

Por su parte, la titular del Secretariado, Nohemí Proal Huerta, explicó que con esta inversión se fortalecerá la atención ciudadana y los mecanismos de prevención, con el objetivo de que la integridad de las y los potosinos sea prioridad en la administración.

San Luis Potosí anuncia inversión histórica para fortalecer corporaciones de seguridad pública (cortesía)

Con estas acciones, Ricardo Gallardo reafirma su compromiso por mejorar las condiciones de vida en San Luis Potosí con estrategias que impacten en la tranquilidad y paz del estado, garantizando un entorno seguro y de desarrollo.