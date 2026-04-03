Gracias a la estrategia de seguridad sin límites impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, Mabe reconoció a San Luis Potosí como un destino confiable para la operación de la empresa.

Estos resultados se dieron a conocer tras una reunión de los empresarios con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

San Luis Potosí se consolida como destino de inversión

Durante la reunión, el director corporativo de Seguridad Integral y Bienestar de Mabe, Oscar Rojas, destacó que las mejoras en los indicadores de seguridad impactan en la vida de las y los trabajadores de la empresa, así como en la comunidad.

Seguridad impulsa desarrollo económico en San Luis Potosí
Seguridad impulsa desarrollo económico en San Luis Potosí (cortesía)

Actualmente, Mabe cuenta con dos plantas industriales y un centro logístico en la entidad, las cuales funcionan con un entorno seguro y de confianza, debido a las condiciones actuales en San Luis Potosí.

Finalmente, el empresario aseguró que Mabe continuará manteniendo comunicación con autoridades estatales para fortalecer la colaboración en el sector y garantizar un desarrollo económico y de confianza para las nuevas inversiones, posicionando a SLP como un destino atractivo para el crecimiento industrial.