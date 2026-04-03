Gracias a la estrategia de seguridad sin límites impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, Mabe reconoció a San Luis Potosí como un destino confiable para la operación de la empresa.

Estos resultados se dieron a conocer tras una reunión de los empresarios con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

San Luis Potosí se consolida como destino de inversión

Durante la reunión, el director corporativo de Seguridad Integral y Bienestar de Mabe, Oscar Rojas, destacó que las mejoras en los indicadores de seguridad impactan en la vida de las y los trabajadores de la empresa, así como en la comunidad.

Seguridad impulsa desarrollo económico en San Luis Potosí (cortesía)

Actualmente, Mabe cuenta con dos plantas industriales y un centro logístico en la entidad, las cuales funcionan con un entorno seguro y de confianza, debido a las condiciones actuales en San Luis Potosí.

Finalmente, el empresario aseguró que Mabe continuará manteniendo comunicación con autoridades estatales para fortalecer la colaboración en el sector y garantizar un desarrollo económico y de confianza para las nuevas inversiones, posicionando a SLP como un destino atractivo para el crecimiento industrial.