El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, instruyó fortalecer la atención a víctimas y las acciones de búsqueda de personas, como parte de su compromiso con la protección de los derechos humanos.

A través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), en coordinación con la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la entidad participó en la Reunión Regional en materia de Atención, Búsqueda e Investigación de la Desaparición de Personas, realizada en Guanajuato, con representantes de Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas.

San Luis Potosí impulsa coordinación interestatal para búsqueda de personas desaparecidas

Durante el encuentro se establecieron acuerdos de coordinación y colaboración para mejorar la atención a personas no localizadas o desaparecidas.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Miguel Ángel Méndez Montes, reiteró el compromiso de la entidad para integrarse a las estrategias de la mesa regional Occidente, mediante la designación de un enlace estatal.

Esta figura trabajará en la construcción de un protocolo de primer contacto y canalización interestatal, así como en la integración de un catálogo regional de capacidades para la atención a víctimas.

La administración estatal destacó que fortalecer la seguridad y la paz social requiere una labor coordinada entre la sociedad y los tres niveles de gobierno.

Esta estrategia permitirá establecer convenios de colaboración, crear un directorio de respuesta inmediata para actividades de búsqueda, brindar mayor respaldo a los colectivos y reforzar las acciones de vigilancia y acompañamiento en las entidades donde desarrollen sus actividades.