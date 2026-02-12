Gracias a las estrategias de Ricardo Gallardo Cardona, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, encabezó la toma de protesta de la Mesa Directiva 2026-2027 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que será presidida por segundo año consecutivo por Imelda Elizalde Martínez.

En el acto participó la dirigente nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, donde destacó la gobernabilidad, la estabilidad y la certeza jurídica como pilares fundamentales para fortalecer el desarrollo económico y la actividad productiva en el estado.

Canacintra impulsa inversión y crecimiento en sectores estratégicos en SLP

Durante el evento se destacó el papel de la Canacintra como un actor estratégico para promover la innovación, el talento y la atracción de inversión social y extranjera.

San Luis Potosí y Canacintra refuerzan alianza para impulsar inversión (Cortesía)

Autoridades y representantes empresariales coincidieron en que el estado atraviesa una etapa de expansión en sectores clave como el automotriz, manufacturero y logístico, impulsada por la llegada de nuevos capitales y el fortalecimiento de la infraestructura productiva.

El gobierno estatal de San Luis Potosí reiteró su disposición de mantener una colaboración permanente con el sector privado, con el objetivo de generar acuerdos que amplíen oportunidades y consoliden un crecimiento equilibrado.

La coordinación entre autoridades y empresarios permite construir condiciones de mayor competitividad, estabilidad y bienestar, en un entorno que busca traducir la expansión económica en beneficios para la población.