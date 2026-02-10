La estrategia de pacificación impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona arroja resultados sólidos en San Luis Potosí, alcanzando una reducción histórica del 83.9% en homicidios al inicio de 2026.

De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), esta disminución se registró durante el mes de enero en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este avance posiciona a la entidad como un referente nacional en la recuperación de la paz y la certidumbre para las familias potosinas.

San Luis Potosí: Segundo lugar nacional en efectividad contra el homicidio

El descenso sitúa a San Luis Potosí en el segundo lugar nacional entre los estados con mayor efectividad en la reducción de este delito, solo detrás de Zacatecas, que registró un -88%.

Con este resultado, la entidad potosina supera ampliamente los indicadores de seguridad de estados como Quintana Roo, Tabasco y Aguascalientes.

La efectividad de estas cifras destaca el impacto de la estrategia integral de seguridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo.

A diferencia de modelos anteriores, el avance en la pacificación se sostiene en un esquema que ataca las raíces estructurales de la violencia en el estado.

La estrategia del gobernador Ricardo Gallardo se enfoca en ejes sociales clave como:

Generación de empleos formales.

Ampliación de espacios deportivos y recreativos.

Entrega de financiamientos, becas y apoyos sociales.

Gracias a estas acciones, San Luis Potosí ha logrado salir de los grupos de entidades con mayor incidencia delictiva, consolidando un entorno de mayor tranquilidad en el 2026.