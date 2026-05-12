San Luis Potosí se colocó como la entidad con mayor reducción de homicidios dolosos en el país durante el primer cuatrimestre del 2026, de acuerdo con cifras dadas a conocer en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según los datos oficiales, el estado logró disminuir en 80.8% el promedio diario de este delito en comparación con el mismo periodo del 2025, posicionándose por encima de otras entidades como Zacatecas, que registró una baja de 61.8%.

Estrategia de seguridad de Ricardo Gallardo impulsa baja en homicidios en San Luis Potosí

El resultado se ha dado gracias a la estrategia impulsada por Ricardo Gallardo Cardona, la cual combina acciones de prevención, combate a la delincuencia y programas sociales orientados a reconstruir el tejido social.

San Luis Potosí también se ubicó entre los estados con menos homicidios durante abril (cortesía)

Asimismo, la administración ha señalado que la seguridad no solo depende de operativos policiales, sino también de generar condiciones de bienestar para la población. Por ello, el modelo contempla inversiones en infraestructura urbana, reparación de espacios públicos, fortalecimiento de programas educativos y apoyos sociales dirigidos principalmente a jóvenes y familias vulnerables.

Además del reforzamiento operativo en materia de seguridad, San Luis Potosí ha impulsado proyectos de movilidad, conectividad y generación de empleo como parte de una estrategia más amplia para fortalecer la estabilidad social y económica.

San Luis Potosí también se ubicó entre los estados con menos homicidios durante abril (cortesía)

Con estos indicadores, la entidad potosina se consolida como uno de los estados con mejor desempeño en reducción de violencia durante 2026, en medio de la estrategia nacional de seguridad impulsada por el Gobierno de México.