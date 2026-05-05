San Luis Potosí continúa consolidándose como una de las economías estatales con mejor desempeño en México. De acuerdo con el estudio de Situación Sectorial México 2026, la entidad registró un crecimiento del 3.6% en su actividad económica durante el primer trimestre del año, lo que le permitió avanzar en el ranking nacional de Productos Interno Bruto (PIB) estatal.

Con este resultado, el estado pasó de lugar 16 a 15 entre las economías del país, superando a otras entidades y fortaleciendo su posición como destino clave para la inversión y el desarrollo regional.

Sectores estratégicos sostienen crecimiento en San Luis Potosí

El secretario general de Gobierno de SLP, Guadalupe Torres Sánchez, explicó que este crecimiento responde a una combinación de factores estratégicos, entre ellos la estabilidad política, el fortalecimiento de la seguridad pública y la mejora en infraestructura.

San Luis Potosí crece 3.6% en actividad económica en 2026 (cortesía)

Asimismo, destacó que estos elementos han sido fundamentales para generar condiciones favorables para la llegada de nuevas empresas y la atracción de inversiones.

El funcionario, subrayó que el impulso a sectores productivos como la manufactura, los servicios y el comercio ha sido determinante para mantener una dinámica económica positiva.

San Luis Potosí crece 3.6% en actividad económica en 2026 (cortesía)

A esto se suma la modernización de vialidades y el desarrollo de parques industriales, lo que facilita la instalación y expansión de inversiones tanto nacionales como extranjeras.

Otro de los puntos relevantes es el desempeño exportador de San Luis Potosí, que en el 2025 registró un incremento del 13.7%, colocándolo entre los estados con mayor dinamismo en este rubro, junto con entidades como Zacatecas y Yucatán.

San Luis Potosí crece 3.6% en actividad económica en 2026 (cortesía)

Las autoridades estatales aseguran que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido clave para sostener este avance, al tiempo que se fortalece la confianza de los inversionistas en la entidad.

Con estos indicadores, San Luis Potosí se perfila como un motor económico en la región Bajío, impulsando la competitividad y generando nuevas oportunidades de desarrollo.