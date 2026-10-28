El TransPotosí Summit 2026 reunirá a más de dos mil empresarios, transportistas y especialistas los próximos 4 y 5 de noviembre en el Centro de Negocios Potosí, en San Luis Potosí, con un programa que incluye paneles especializados, una exposición comercial y encuentros para generar oportunidades de negocio.

Durante la presentación del evento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Mario García Valdez, destacó la importancia del transporte y logística para atraer inversiones y conectar las cadenas productivas.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico señaló que la ubicación geográfica y la infraestructura industrial del estado representan oportunidades para ampliar las actividades comerciales y generar beneficios económicos.

TransPotosí Summit 2026 (cortesía)

TransPotosí Summit 2026 contará con 11 paneles especializados

El director del encuentro, Alejandro de Jesús Hernández García, informó que el programa contempla 11 paneles especializados, una exposición comercial y reuniones entre participantes para impulsar los negocios en el sector.

También se llevará a cabo la Asamblea Regional Bajío de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), como parte de las actividades dirigidas a empresarios y representantes de la industria. El encuentro busca reunir a empresarios y transportistas para intercambiar experiencias, establecer contactos y explorar nuevas posibilidades de colaboración en el sector logístico.

TransPotosí Summit 2026 (cortesía)

San Luis Potosí busca impulsar oportunidades de negocio en transporte y logística

En la presentación participaron representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) y del Centro de Negocios Potosí, además de integrantes de cámaras empresariales y organismos vinculados al transporte.

La realización del TransPotosí Summit 2026 forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores.

Con este encuentro, el estado busca aprovechar sus condiciones geográficas e infraestructura industrial para fortalecer la industria logística, promover los encuentros de negocios y ampliar las oportunidades de negocio en San Luis Potosí.