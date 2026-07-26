San Luis Potosí recibió la Medalla al Mérito Penitenciario durante la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, un reconocimiento al trabajo institucional y al desempeño del personal que participa en los procesos de reinserción social en la entidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que la distinción reconoce la preparación, el profesionalismo y las aportaciones del personal penitenciario para fortalecer el funcionamiento de los Centros Estatales de Reinserción Social.

Reconocen trayectoria del personal del sistema penitenciario de San Luis Potosí

Durante la ceremonia fueron distinguidas Cristian Arely García Balderas y María del Carmen Morquecho Barragán por su trayectoria y contribuciones al sistema penitenciario, como parte de los esfuerzos para fortalecer los procesos de reinserción social.

La distinción nacional también reconoce el trabajo realizado para garantizar el cumplimiento de los cinco ejes establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como la capacitación permanente del personal operativo y administrativo.

La directora general de Prevención y Reinserción Social, Carmen Concepción Villa Galarza, señaló que este reconocimiento refleja el trabajo realizado para consolidar instituciones penitenciarias más profesionales y eficientes.

Asimismo, destacó que estos resultados forman parte de la política de seguridad impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, orientada a fortalecer los procesos de reinserción social y mejorar el desempeño del sistema penitenciario en San Luis Potosí.