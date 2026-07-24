El gobernador Ricardo Gallardo Cardona mantiene una estrategia de atención directa en los 59 municipios de San Luis Potosí, mediante recorridos, reuniones regionales y trabajo coordinado con los ayuntamientos para atender las necesidades de la población.

El Gobierno del Estado informó que estas acciones buscan fortalecer la cercanía con las familias potosinas, agilizar la atención de sus demandas y coordinar programas y obras que impulsen el desarrollo de las cuatro regiones de la entidad.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que la administración estatal privilegia el trabajo en territorio y no desde el escritorio, por lo que llamó a las dependencias a mantener esta dinámica de cercanía con la población rumbo al quinto año de gobierno.

Ricardo Gallardo coordina acciones para fortalecer la gobernabilidad

Torres Sánchez explicó que los encuentros regionales permiten conocer de primera mano las necesidades de las familias y dar una respuesta más ágil en temas como seguridad, infraestructura, desarrollo social, servicios públicos y gobernabilidad.

Asimismo, destacó que la coordinación permanente entre las dependencias estatales y los ayuntamientos facilita una atención sin distinciones y mejora la capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas.

El funcionario agregó que estos recorridos también contribuyen a construir acuerdos, prevenir conflictos y fortalecer la paz social, al tiempo que permiten dar seguimiento a obras, programas y acciones que generan confianza entre la población y favorecen la estabilidad de San Luis Potosí.