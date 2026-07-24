San Luis Potosí reconoce a seis Tesoros Humanos Vivos 2026.

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí dio a conocer a las seis personas seleccionadas en la convocatoria “Voces de la Memoria: Tesoros Humanos Vivos de San Luis Potosí 2026”, realizada mediante el programa federal Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura.
El secretario de Cultura de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que este reconocimiento distingue a mujeres y hombres que han dedicado su vida a conservar, recrear y transmitir conocimientos, expresiones culturales, tradiciones comunitarias y prácticas ancestrales que forman parte de la identidad del estado.
Estos son los Tesoros Humanos Vivos 2026 de San Luis Potosí
Las personas reconocidas en la edición 2026 son:
- Benigno Robles Reyes, en ceremonias, fiestas y tradiciones comunitarias.
- Antonia Román Pérez, en tradiciones gastronómicas y saberes alimentarios.
- Miguel Ángel Juárez Aguado, en técnicas artesanales y oficios tradicionales.
- José Zacarías Obispo Reyes, en música, danza y artes escénicas tradicionales.
- Juliana Román Pérez, en conocimientos tradicionales sobre naturaleza, salud, territorio y cosmovisión.
- Ricardo Gerónimo Torres, en conocimientos tradicionales sobre naturaleza, salud, territorio y cosmovisión.
La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí informó que la categoría de tradiciones orales e idiomas originarios fue declarada desierta.
Galardonados recibirán estímulo económico e ingreso al Registro del Patrimonio Cultural
La dependencia estatal indicó que cada una de las personas seleccionadas recibirá un estímulo económico de 30 mil 786.67 pesos.
Además, serán invitadas a integrarse al Registro del Patrimonio Cultural del Estado, con el objetivo de reconocer su labor en la preservación y transmisión de los conocimientos y expresiones culturales que forman parte del patrimonio de San Luis Potosí.