La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí dio a conocer a las seis personas seleccionadas en la convocatoria “Voces de la Memoria: Tesoros Humanos Vivos de San Luis Potosí 2026”, realizada mediante el programa federal Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura.

El secretario de Cultura de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que este reconocimiento distingue a mujeres y hombres que han dedicado su vida a conservar, recrear y transmitir conocimientos, expresiones culturales, tradiciones comunitarias y prácticas ancestrales que forman parte de la identidad del estado.

Estos son los Tesoros Humanos Vivos 2026 de San Luis Potosí

Las personas reconocidas en la edición 2026 son:

Benigno Robles Reyes , en ceremonias, fiestas y tradiciones comunitarias.

, en ceremonias, fiestas y tradiciones comunitarias. Antonia Román Pérez , en tradiciones gastronómicas y saberes alimentarios.

, en tradiciones gastronómicas y saberes alimentarios. Miguel Ángel Juárez Aguado , en técnicas artesanales y oficios tradicionales.

, en técnicas artesanales y oficios tradicionales. José Zacarías Obispo Reyes , en música, danza y artes escénicas tradicionales.

, en música, danza y artes escénicas tradicionales. Juliana Román Pérez , en conocimientos tradicionales sobre naturaleza, salud, territorio y cosmovisión.

, en conocimientos tradicionales sobre naturaleza, salud, territorio y cosmovisión. Ricardo Gerónimo Torres, en conocimientos tradicionales sobre naturaleza, salud, territorio y cosmovisión.

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí informó que la categoría de tradiciones orales e idiomas originarios fue declarada desierta.

San Luis Potosí reconoce a seis Tesoros Humanos Vivos 2026. (cortesía )

Galardonados recibirán estímulo económico e ingreso al Registro del Patrimonio Cultural

La dependencia estatal indicó que cada una de las personas seleccionadas recibirá un estímulo económico de 30 mil 786.67 pesos.

Además, serán invitadas a integrarse al Registro del Patrimonio Cultural del Estado, con el objetivo de reconocer su labor en la preservación y transmisión de los conocimientos y expresiones culturales que forman parte del patrimonio de San Luis Potosí.