San Luis Potosí se mantiene como uno de los estados clave para la minería nacional al conservar el primer lugar en producción de fluorita y registrar crecimiento en cobre durante el arranque de 2026, de acuerdo con cifras oficiales.

Los datos corresponden a la Estadística de la Industria Minerometalúrgica publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con información actualizada al mes de febrero.

San Luis Potosí fortalece sector minero con crecimiento en cobre

De acuerdo con el reporte, la entidad alcanzó una producción de 128 mil 851 toneladas de fluorita, lo que la coloca nuevamente como líder nacional en este mineral estratégico utilizado en sectores industriales como acero, aluminio, química y manufactura.

San Luis Potosí destaca por crecimiento en cobre y fluorita (cortesía)

Además del liderazgo en fluorita, el estado reportó un aumento anual de 4.4% en la producción de cobre, reflejando el dinamismo de la actividad extractiva y el fortalecimiento de la industria minera local.

Autoridades estatales destacaron que estos resultados están vinculados con acciones para impulsar el desarrollo económico, especialmente mediante infraestructura en zonas industriales y corredores productivos.

San Luis Potosí destaca por crecimiento en cobre y fluorita (cortesía)

El gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona ha señalado que uno de los objetivos es facilitar condiciones competitivas para sectores estratégicos como minería, manufactura y logística.

Especialistas consideran que la estabilidad laboral, conectividad carretera y desarrollo industrial han permitido que la entidad se consolide como un punto atractivo para nuevos proyectos productivos.

San Luis Potosí destaca por crecimiento en cobre y fluorita (cortesía)

El crecimiento en minerales metálicos y no metálicos también refuerza el papel del Estado dentro de la cadena de suministro nacional, especialmente en industrias vinculadas con construcción, tecnología y exportación.

Con estos indicadores, San Luis Potosí mantiene una posición estratégica en el mapa minero del país y apunta a seguir creciendo durante 2026.