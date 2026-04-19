El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la próxima entrega de nuevas carreteras en Villa de Ramos y Santo Domingo, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial en la región del Altiplano.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para impulsar el desarrollo económico y social, así como mejorar la conectividad en esta zona del estado.

Ricardo Gallardo fortalece carreteras en el Altiplano para mejorar movilidad

El mandatario estatal subrayó que su administración mantiene el compromiso de garantizar traslados más seguros, eficientes y dignos, en beneficio de transportistas, trabajadores, visitantes y familias.

Explicó que la modernización de la red carretera permitirá facilitar el acceso a servicios, mercados y oportunidades laborales, impactando directamente en la calidad de vida de la población.

Asimismo, destacó que contar con vías de comunicación más eficientes fortalece las actividades productivas, impulsa el turismo y genera condiciones favorables para atraer inversiones.

Ricardo Gallardo impulsa infraestructura carretera en San Luis Potosí. (Cortesía)

El gobernador añadió que estas mejoras también posicionan a San Luis Potosí como una entidad con mayor dinamismo industrial, al optimizar los tiempos de traslado de mercancías, materia prima y productos terminados, lo que incrementa su competitividad a nivel nacional e internacional.

Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró su compromiso de continuar impulsando obras en todas las regiones del estado, especialmente en aquellas que históricamente han permanecido rezagadas, con el objetivo de lograr un desarrollo equilibrado, incluyente y sostenible.