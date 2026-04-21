El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión con la Alianza Empresarial estatal donde aseguró que de manera conjunta se continuará impulsando el desarrollo económico para garantizar mayores oportunidades y mejores empleos en el estado.

San Luis Potosí apuesta por nearshoring e innovación

Durante su mensaje, el gobernador destacó que su administración mantiene una sólida relación con líderes empresariales, lo que permitirá un trabajo coordinado entre ambos sectores para garantizar mejores sueldos y mayor estabilidad laboral.

Ricardo Gallardo apuesta por nearshoring e innovación en SLP (cortesía)

Asimismo, señaló que el nearshoring es parte fundamental para fomentar la innovación e impulsar a la MiPyMES, con el objetivo de que San Luis Potosí se posicione como un referente en desarrollo comercial, atracción de inversiones y de compañías nacionales e internacionales.

De igual manera, reconoció que su administración sigue la visión de la agenda 2026 de la Alianza Empresarial, la cual impactará de manera positiva en la seguridad jurídica, el desarrollo de talento, la articulación productiva y la vinculación tecnológica, indicadores que elevarán la calidad de vida en el estado.

Ricardo Gallardo apuesta por nearshoring e innovación en SLP (cortesía)

Finalmente, Gallardo Cardona reiteró su compromiso con el sector empresarial para consolidar a San Luis Potosí como polo de desarrollo, impulsar la economía y generar mayores y mejores oportunidades para las y los potosinos.