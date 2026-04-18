El gobierno de San Luis Potosí reafirmó su estrategia para fortalecer el emprendimiento y la actividad productiva en la entidad, mediante programas dirigidos a impulsar negocios, generar empleo y ampliar oportunidades económicas para las familias potosinas.

Bajo la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el estado mantiene acciones enfocadas en respaldar a personas emprendedoras a través de esquemas de financiamiento, capacitación y acompañamiento empresarial.

Ricardo Gallardo destaca emprendimiento como motor económico

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, el mandatario estatal señaló que abrir y consolidar negocios representa una vía clave para elevar el bienestar social, fortalecer comunidades y detonar crecimiento en las cuatro regiones del estado.

Más de 200 mil empresarios han recibido respaldo en San Luis Potosí (cortesía)

A través del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, la administración estatal ha puesto en marcha mecanismos de apoyo con créditos accesibles y asesoría especializada para pequeñas y medianas empresas.

El objetivo es facilitar que más proyectos productivos puedan crecer, mantenerse competitivos y convertirse en nuevas fuentes de ingreso para miles de familias.

Más de 200 mil empresarios han recibido respaldo en San Luis Potosí (cortesía)

De acuerdo con cifras oficiales, durante la actual administración se ha brindado atención a más de 200 mil empresarios y emprendedores, quienes participan en distintos programas públicos orientados al desarrollo económico.

Además del financiamiento, las acciones incluyen formación administrativa, herramientas para mejorar procesos y acompañamiento para quienes buscan iniciar o expandir un negocio.

Más de 200 mil empresarios han recibido respaldo en San Luis Potosí (cortesía)

Con ello, San Luis Potosí busca consolidarse como una entidad con mayores oportunidades para invertir, emprender y generar empleos sostenibles.