El gobierno de San Luis Potosí reafirmó su estrategia para fortalecer el emprendimiento y la actividad productiva en la entidad, mediante programas dirigidos a impulsar negocios, generar empleo y ampliar oportunidades económicas para las familias potosinas.
Bajo la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el estado mantiene acciones enfocadas en respaldar a personas emprendedoras a través de esquemas de financiamiento, capacitación y acompañamiento empresarial.
Ricardo Gallardo destaca emprendimiento como motor económico
En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, el mandatario estatal señaló que abrir y consolidar negocios representa una vía clave para elevar el bienestar social, fortalecer comunidades y detonar crecimiento en las cuatro regiones del estado.
A través del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, la administración estatal ha puesto en marcha mecanismos de apoyo con créditos accesibles y asesoría especializada para pequeñas y medianas empresas.
El objetivo es facilitar que más proyectos productivos puedan crecer, mantenerse competitivos y convertirse en nuevas fuentes de ingreso para miles de familias.
De acuerdo con cifras oficiales, durante la actual administración se ha brindado atención a más de 200 mil empresarios y emprendedores, quienes participan en distintos programas públicos orientados al desarrollo económico.
Además del financiamiento, las acciones incluyen formación administrativa, herramientas para mejorar procesos y acompañamiento para quienes buscan iniciar o expandir un negocio.
Con ello, San Luis Potosí busca consolidarse como una entidad con mayores oportunidades para invertir, emprender y generar empleos sostenibles.