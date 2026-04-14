San Luis Potosí registró resultados altamente favorables durante la temporada de Semana Santa y Pascua, impulsados por las campañas de promoción turística del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, así como por las condiciones de seguridad y estabilidad.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, la entidad alcanzó una derrama económica de mil 280 millones de pesos entre el 28 de marzo y el 12 de abril, beneficiando principalmente a los sectores hotelero, restaurantero y de servicios.

San Luis Potosí destaca como destino turístico con alta afluencia en Semana Santa

Durante este periodo vacacional, más de 870 mil personas recorrieron los principales destinos de los 59 municipios, con alta afluencia en la Ruta Turquesa, en la Huasteca, el manantial de la Media Luna, en la región Media, el Pueblo Mágico de Real de Catorce, en el Altiplano, y el Centro Histórico de la capital.

En estos puntos se desarrollaron eventos tradicionales como la Procesión del Silencio, además de ferias y actividades culturales que reunieron a miles de visitantes, consolidando a la entidad como uno de los destinos más atractivos del país.

San Luis Potosí registra más de 870 mil visitantes y derrama récord en Semana Santa. (Cortesía)

La llegada de turismo nacional e internacional, junto con niveles de ocupación del 100% en parajes naturales y sitios emblemáticos, fortaleció una oferta turística diversa y competitiva, con una asistencia cercana a 215 mil personas en eventos clave.

Estos resultados reflejan el impulso al sector turístico, la generación de ingresos para las familias y el posicionamiento de San Luis Potosí como referente nacional e internacional.