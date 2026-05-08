Ricardo Gallardo Cardona continúa impulsando la modernización de la infraestructura vial en San Luis Potosí mediante la reconstrucción de más de 12 kilómetros de laterales de la carretera 57, obra coordinada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Actualmente, los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre los ejes 124 y 126, donde las labores de pavimentación beneficiarán a más de 250 mil personas que diariamente transitan por esta importante vía.

Seduvop acelera trabajos de pavimentación en la carretera 57 de San Luis Potosí

La titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, informó que las cuadrillas ya realizan el tendido de la primera capa de carpeta asfáltica, lo que permitirá mejorar la circulación y ofrecer trayectos más seguros para trabajadores, transportistas y empresas instaladas en la zona.

Además, destacó que las labores se mantienen de forma permanente para entregar una vialidad renovada y funcional en el menor tiempo posible, atendiendo una de las principales demandas de la población y del sector productivo.

Con estas acciones, el Gobierno estatal busca fortalecer la conectividad, agilizar la movilidad y elevar la calidad de vida de las familias potosinas a través de obras de infraestructura estratégica.