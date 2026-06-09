El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona avanza en el fortalecimiento de políticas de inclusión y atención integral para las personas con discapacidad mediante el análisis de reformas a la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista.

A través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad (CAPDI), se llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes del Congreso del Estado, organizaciones civiles, asociaciones y padres de familia para consolidar una propuesta legislativa que responda a las necesidades de este sector de la población.

San Luis Potosí busca fortalecer la inclusión de personas con autismo

Durante el encuentro, encabezado por el diputado Luis Felipe Castro Barrón y la titular de la CAPDI, Libertad Lara Felipe, se destacó la importancia de construir una reforma integral que fortalezca el acceso de las personas con condición del espectro autista a la educación, el empleo y una vida más independiente.

Entre los principales objetivos se encuentra mejorar los mecanismos para lograr diagnósticos oportunos en todas las etapas de la vida, así como generar condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral de quienes viven con esta condición.

Además, se propuso la creación de un padrón estatal de personas con autismo, herramienta que permitirá conocer con mayor precisión cuántos potosinos viven con esta condición, con el fin de diseñar políticas públicas más eficientes y establecer recursos presupuestales específicos para su atención.

Asimismo, la iniciativa contempla fortalecer la participación de los 59 municipios de San Luis Potosí en las acciones de apoyo e inclusión, con el objetivo de garantizar una atención más cercana, coordinada y acorde con las necesidades de las personas con espectro autista y sus familias.