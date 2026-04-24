El gobierno de San Luis Potosí fortaleció la atención en salud mental para niñas, niños y adolescentes a través del Instituto Temazcalli, organismo que mantiene programas especializados dirigidos a la población de entre 2 y 17 años.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ampliar la cobertura de servicios médicos, acercar el apoyo psicológico y atender de forma preventiva a sectores prioritarios.

Temazcalli fortalece salud mental infantil en San Luis Potosí

Durante el primer trimestre de 2026, el Instituto Temazcalli reportó 2 mil 273 consultas y servicios relacionados con salud mental infantil y juvenil, además de mil 264 atenciones enfocadas en trastorno del espectro autista.

Temazcalli atiende ansiedad, depresión y trastornos de conducta en menores (cortesía)

Entre los principales padecimientos atendidos destacan alteraciones de conductas, ansiedad, depresión, déficit de atención con o sin hiperactividad y autismo.

Para ello, el instituto cuenta con personal multidisciplinario integrado por especialistas en psicología, psiquiatría, trabajo social y nutrición, lo que permite brindar una atención integral a pacientes y familias.

Temazcalli atiende ansiedad, depresión y trastornos de conducta en menores (cortesía)

Uno de los puntos destacados es que los servicios cuentan con subsidios de hasta 90%, lo que facilita el acceso para familias potosinas que requieren apoyo profesional. Además de la atención clínica, Temazcalli impulsó jornadas comunitarias y acciones preventivas que alcanzaron a más de 20 mil habitantes de San Luis Potosí.

Entre estas actividades se encuentran talleres sobre depresión, programas de regulación emocional en escuelas, acompañamiento a personas refugiadas y atención en centros de reinserción social.

Temazcalli atiende ansiedad, depresión y trastornos de conducta en menores (cortesía)

Con estas acciones, San Luis Potosí busca consolidar una red de apoyo emocional y psicológico, especialmente para menores de edad y jóvenes, sectores donde la prevención resulta clave para mejorar la calidad de vida.