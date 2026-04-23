El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una reunión con representantes del sector empresarial, con el objetivo de impulsar la atracción de inversiones, generar mejores empleos y fortalecer a las empresas locales.

Asimismo, en la reunión se coincidió en trabajar de manera conjunta y aprovechar el desarrollo sostenido que mantiene la entidad en diversos aspectos, consolidándose como un estado seguro y confiable.

COPARMEX reconoce trabajo económico de Ricardo Gallardo

Tras la reunión, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en San Luis Potosí, Ana María Abascal, aseguró que el trabajo del gobernador junto a la organización ha sido fundamental para impulsar la competitividad y fortalecer la inversión en el estado.

Empresarios y Ricardo Gallardo impulsan inversión en San Luis Potosí (cortesía)

Asimismo, reconoció el apoyo y trabajo de Gallardo Cardona, con el cual se ha podido mantener un diálogo abierto y se han generado políticas públicas que han alimentado la confianza y el crecimiento de las empresas locales.

La empresaria señaló que el nearshoring también se ha convertido en una pieza fundamental en el desarrollo sin límites de San Luis Potosí, con mayores inversiones y posicionado al estado como uno de los más competitivos a nivel nacional.

Empresarios y Ricardo Gallardo impulsan inversión en San Luis Potosí (cortesía)

Con estos resultados, San Luis Potosí reafirma su compromiso de impulsar estrategias que fortalezcan la promoción industrial y turística en las cuatro regiones del estado, con el objetivo de impactar en la calidad de vida de las familias potosinas.