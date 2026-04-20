El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inició la rehabilitación integral del Circuito Tének, ubicado en el ejido San Antonio Huichimal, en Ciudad Valles, una vía clave dentro de la ruta cañera de la región.

Esta obra permitirá mejorar la movilidad de productores y trabajadores, al ofrecer traslados más seguros y eficientes, además de impulsar el desarrollo social y económico de las comunidades cercanas. Se estima que beneficiará a más de 15 mil habitantes.

Ricardo Gallardo impulsa modernización vial con pavimentación y seguridad

El mandatario estatal detalló que la obra contempla la pavimentación con carpeta asfáltica en más de 38 kilómetros, así como la instalación de señalamiento horizontal y vertical, además de pintura en la superficie de rodamiento, con el objetivo de elevar la seguridad vial para transporte agrícola, tránsito local y turístico.

De manera complementaria, se puso en marcha la pavimentación de dos calles y la construcción de una más en el municipio. Las intervenciones se realizarán en la calle Zitácuaro, en el fraccionamiento José María Morelos y Pavón, y en la calle Gustavo Enríquez González, en la colonia Popular Solidaridad, donde se aplicará concreto hidráulico.

Estas obras incluyen también la construcción de guarniciones, banquetas y señalización. Asimismo, en la colonia Lázaro Cárdenas fue entregada la calle Haití, ahora equipada con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje sanitario y pluvial.

Ricardo Gallardo impulsa obras viales en Ciudad Valles con Circuito Tének. (Cortesía)

Finalmente, el gobernador adelantó que, una vez concluida la rehabilitación del Circuito Tének, se incorporará el servicio de la Red Metro, que ofrecerá transporte público gratuito con unidades equipadas con aire acondicionado, internet y pantallas, lo que facilitará traslados más cómodos y accesibles para las familias de la región.