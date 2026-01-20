El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo un encuentro con el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica y explorar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo del estado.

Durante la reunión se abordaron oportunidades de comercio e inversión que posicionan a San Luis Potosí como un estado competitivo y atractivo para el capital extranjero, en un contexto de crecimiento económico y apertura a nuevos mercados.

San Luis Potosí impulsa desarrollo económico con Canadá y el aprovechamiento del T-MEC

En representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez, destacó la importancia de aprovechar los beneficios del T-MEC, así como la organización de una Misión Comercial con empresas canadienses interesadas en el potencial productivo potosino.

Cameron MacKay y Jesús Salvador González refuerzan agenda económica para San Luis Potosí. (Cortesía)

Asimismo, se avanzó en la agenda para una próxima visita del embajador de Canadá a San Luis Potosí, lo que permitirá detonar proyectos de inversión bilateral y fortalecer el diálogo con el sector empresarial local.

Estas acciones reflejan la visión de desarrollo sin límites del Gobierno del Estado, orientada a consolidar a San Luis Potosí como un destino confiable para la inversión, generador de empleo y bienestar para las familias.