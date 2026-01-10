San Luis Potosí está a punto de alcanzar un momento histórico, pues se proyecta que para el 2026 va a superar los tres millones de habitantes, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo). Bajo la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el estado ha impulsado una estrategia de crecimiento sin límites.

Este crecimiento representa nuevos retos, pero también oportunidades que el Gobierno del Estado ya atiende mediante políticas públicas enfocadas en planeación, desarrollo equilibrado y bienestar social.

San Luis Potosí se prepara para un crecimiento poblacional histórico

La administración de Gallardo Cardona ha impulsado obras de infraestructura, programas sociales y acciones de planeación territorial con el objetivo de garantizar mejores condiciones de vida para la población actual y futura.

Asimismo, la visión gubernamental prioriza el crecimiento ordenado, evitando rezagos urbanos y fortaleciendo los servicios públicos en las cuatro regiones.

San Luis Potosí se prepara para superar los 3 millones de habitantes (Cortesía)

Las proyecciones demográficas revelan que el 62.2% de la población se encuentra en edad productiva, lo que abre una ventana clave para el desarrollo económico y la generación de empleo.

Mientras que el 26.2% corresponde a niñas, niños y adolescentes, mientras que el 13.6% son personas adultas mayores, sectores que demandan políticas específicas en educación, salud, movilidad y cuidados.

San Luis Potosí se prepara para superar los 3 millones de habitantes (Cortesía)

Finalmente, la secretaria técnica del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, señaló que estos datos reflejan cambios estructurales importantes que ya están siendo atendidos mediante planeación estratégica de largo plazo.

Con estas estrategias, el gobierno de San Luis Potosí trabaja para garantizar infraestructura, servicios y oportunidades laborales suficientes, consolidando al estado como una entidad preparada para crecer con orden, inclusión y visión de futuro.