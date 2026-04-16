Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, se mantiene entre los mandatarios mejor evaluados del país al registrar un 56.8% de aprobación ciudadana en marzo de 2026, según Consulta Mitofsky.

Este resultado lo coloca en el sexto lugar del ranking nacional de gobernadores y confirma una tendencia sostenida al alza.

El respaldo ciudadano se atribuye a programas sociales, obras de infraestructura y estrategias de seguridad que han fortalecido la confianza en su gestión, consolidando a San Luis Potosí como un estado atractivo para la inversión.

Gallardo supera el 50% de aprobación y se posiciona a nivel nacional

El mandatario estatal registró un 56.8% de aprobación, lo que lo coloca en el sexto lugar del ranking nacional de gobernadores, consolidándose como uno de los perfiles con mayor respaldo ciudadano.

Este resultado confirma una tendencia sostenida al alza, que ha mantenido a Gallardo Cardona de forma constante entre los gobernadores con mejor desempeño y mayor nivel de confianza en México.

El respaldo ciudadano se sustenta en una percepción positiva sobre la gestión estatal, enfocada en resultados tangibles para las familias potosinas.

Programas sociales, infraestructura y seguridad impulsan su respaldo en San Luis Potosí

La evaluación favorable responde, en parte, a la implementación de programas sociales de amplio alcance, que han contribuido a aliviar la economía de los hogares en la entidad.

A ello se suma la ejecución de obras de infraestructura que impulsan la modernización de las cuatro regiones del estado, así como una estrategia de seguridad orientada a recuperar la tranquilidad en las calles.

Además, el impulso al desarrollo económico ha posicionado a San Luis Potosí como un destino atractivo para la inversión, fortaleciendo la percepción de una administración cercana y comprometida con el bienestar de la población.