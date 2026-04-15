El gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA), ha impulsado obras estratégicas para fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar el acceso al agua.

Asimismo, se destacó que estas obras tienen el fin de garantizar una mejor función de los servicios hidráulicos y mejorar la calidad de vida en San Luis Potosí.

San Luis Potosí fortalece infraestructura hídrica en municipios

Pascual Martínez Sánchez, director general del CEA, destacó que una de las prioridades es la perforación y rehabilitación de pozos, así como de las líneas de conducción de agua y la construcción y mejoramiento de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Pozos y líneas de conducción fortalecen el abasto de agua en SLP (cortesía)

De acuerdo con las autoridades estatales, entre los trabajos más relevantes se encuentran la perforación y rehabilitación de pozos en Ciudad Valles, Santo Domingo y Matlapa. Mientras que en Villa de Pozos se rehabilitó un pozo en la zona de Ciudad Satélite, además en municipios como Venado, Guadalcázar y Ciudad del Maíz se construyen nuevas líneas de conducción para optimizar la distribución del agua.

En materia de saneamiento, destaca la rehabilitación de una planta tratadora en Moctezuma y la construcción de una nueva en Villa Hidalgo, además de avances en proyectos estratégicos de conducción hídrica.

Pozos y líneas de conducción fortalecen el abasto de agua en SLP (cortesía)

Con estas obras, el gobierno de San Luis Potosí reafirma su compromiso de impulsar acciones que impacten en la calidad de vida de las y los habitantes, mejorando el suministro de agua.