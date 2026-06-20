Como parte de las acciones impulsadas por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la cultura del deporte y acercar experiencias educativas a las familias potosinas, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí inauguró la exposición temporal Fútbol Con-ciencia, que permanecerá abierta hasta el próximo 19 de agosto en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.

La muestra forma parte de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026 y busca ofrecer una experiencia cultural y científica para niñas, niños, jóvenes y adultos.

La exposición Futbol Con-ciencia, impulsada por el Gobierno de San Luis Potosí, permanecerá abierta hasta el 19 de agosto en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. (cortesia )

Museo Laberinto presenta módulos interactivos sobre el fútbol

La exposición fue inaugurada por la directora del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, Dulce Valeria García Morúa, acompañada por representantes del ámbito deportivo y cultural de San Luis Potosí.

La muestra reúne módulos interactivos y piezas históricas relacionadas con este deporte desde una perspectiva científica, tecnológica e histórica. Entre las experiencias destacan “Mide tu velocidad”, “Compara tu salto” y “La tajada”, provenientes del acervo del Centro Interactivo Mundo Futbol de Pachuca.

La exposición Futbol Con-ciencia, impulsada por el Gobierno de San Luis Potosí, permanecerá abierta hasta el 19 de agosto en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. (cortesia )

Rolando Jiménez y Atlético de San Luis enriquecen la exposición

La exposición cuenta con la colaboración del exfutbolista potosino Rolando Jiménez, quien aportó piezas de su colección personal para fortalecer el contenido histórico.

Además, gracias al trabajo conjunto con el Club Atlético de San Luis, los visitantes podrán apreciar trofeos, prendas y diversos objetos que forman parte de la trayectoria del equipo potosino en el fútbol profesional mexicano.

La exposición Futbol Con-ciencia, impulsada por el Gobierno de San Luis Potosí, permanecerá abierta hasta el 19 de agosto en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. (cortesia )

Fútbol Con-ciencia estará disponible hasta agosto

A través de esta iniciativa, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes refrenda su compromiso de fomentar vocaciones científicas entre niñas, niños y jóvenes mediante propuestas innovadoras vinculadas con temas de interés social y cultural.

La exposición Fútbol Con-ciencia podrá visitarse de martes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, mientras que los sábados y domingos permanecerá abierta de 11:00 a 17:00 horas.

Las personas interesadas pueden consultar las redes sociales y canales oficiales del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes para obtener más información sobre esta muestra.