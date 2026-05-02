El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la construcción de una moderna unidad deportiva en Vanegas, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura en la región Altiplano y promover el desarrollo social en el estado.

Durante un encuentro con autoridades municipales, el mandatario detalló que este nuevo espacio se desarrollará en un terreno de cinco hectáreas y contará con instalaciones como campos de béisbol y fútbol, áreas recreativas, juegos infantiles y salones de usos múltiples, diseñados para el disfrute de toda la comunidad.

San Luis Potosí construirá moderna unidad deportiva en Vanegas

Ricardo Gallardo explicó que estas obras forman parte de un plan integral enfocado en mejorar la calidad de vida de las familias, al brindar espacios dignos, seguros y funcionales.

La unidad deportiva en Vanegas contará con canchas, juegos infantiles y áreas recreativas (cortesía)

Asimismo, destacó que las instalaciones estarán equipadas con iluminación, lo que permitirá su uso en horarios nocturnos y fomentará una mayor participación ciudadana.

El gobernador subrayó que el acceso al deporte es clave para fortalecer el tejido social, ya que contribuye a la formación de hábitos saludables y a la prevención de conductas de riesgo, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

La unidad deportiva en Vanegas contará con canchas, juegos infantiles y áreas recreativas (cortesía)

El proyecto también busca generar entornos más seguros y promover la convivencia comunitaria, al ofrecer alternativas positivas para el tiempo libre. En este sentido, el mandatario resaltó que el deporte fomenta valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

Con la construcción de esta unidad deportiva en Vanegas, el gobierno estatal avanza en la creación de espacios públicos que favorezcan la integración social, la salud y el bienestar de la población.