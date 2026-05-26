La estrategia turística impulsada por Ricardo Gallardo Cardona continúa posicionando a San Luis Potosí en el escenario internacional, ahora con la aparición de la Huasteca Potosina en el video “Welcome to México”, realizado por los creadores de contenido Austin and Colin.

El material audiovisual muestra algunos de los destinos naturales más emblemáticos del estado y funciona como una carta visual dedicada a las maravillas naturales, culturales y humanas de México.

Huasteca Potosina roba cámara en el video “Welcome to México”

El video, que ya suma miles de reproducciones en plataformas digitales, muestra la grandeza natural de la Huasteca Potosina con imágenes de la Cascada El Meco, ubicada en El Naranjo, rodeada de vegetación exuberante y aguas turquesa.

También aparece la Cascada de Tamul, en Aquismón, considerada una de las joyas naturales más importantes de San Luis Potosí gracias a sus más de 100 metros de altura y paisajes imponentes.

La presencia de estos destinos refleja el creciente interés internacional por los atractivos naturales de San Luis Potosí y consolida a la Huasteca como uno de los principales referentes ecoturísticos de México.

Entre los sitios más representativos de la región también destacan el Sótano de las Golondrinas, donde miles de aves protagonizan un espectáculo natural único; el Puente de Dios; las Cascadas de Tamasopo y las Cascadas de Micos, reconocidas por sus actividades de aventura.

Asimismo, sobresale el Jardín Escultórico de Edward James, ubicado en Xilitla, considerado uno de los espacios surrealistas más importantes del país.

Huasteca Potosina conquista redes con video “Welcome to Mexico”. (Cortesía)

Gastronomía y turismo impulsan a San Luis Potosí rumbo al Mundial 2026

La experiencia huasteca también incluye una amplia riqueza gastronómica con platillos tradicionales como el zacahuil, los bocoles, enchiladas huastecas, acamayas, pacholes, cecina y el característico catán.

Gracias a esta promoción internacional, se prevé que durante la Copa Mundial 2026, en la que México será sede, miles de turistas visiten San Luis Potosí para conocer no solo la Huasteca Potosina, sino también los atractivos de las regiones Centro, Media y Altiplano.