La economía de San Luis Potosí mantiene una tendencia ascendente al posicionarse como el tercer estado con mayor crecimiento en la actividad industrial a nivel nacional, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el INEGI el pasado 16 de enero de 2026, con cifras correspondientes a septiembre de 2025.

El informe revela que San Luis Potosí logró un crecimiento anual del 6.2%, resultado que lo coloca entre las entidades con mejor desempeño económico y confirma su consolidación como uno de los polos industriales más dinámicos de México.

Industria, inversión y competitividad impulsan el crecimiento de San Luis Potosí

De igual manera, San Luis Potosí se ubicó como el segundo estado con mayor crecimiento industrial en la región Centro-Bajío, una de las zonas más competitivas del país. Este avance está vinculado al fortalecimiento de sectores clave como la industria manufacturera, la construcción y la generación y distribución de energía.

INEGI reconoce a San Luis Potosí como uno de los estados con mayor crecimiento industrial (Cortesía)

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, señaló que estos resultados reflejan la efectividad de la estrategia económica impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, enfocada en el desarrollo de infraestructura, la atracción de inversión productiva y la creación de condiciones que favorezcan la competitividad del estado.

San Luis Potosí mantiene una ruta clara hacia el crecimiento sostenido, apoyada en políticas públicas que priorizan la generación de empleo y el fortalecimiento de su vocación industrial.