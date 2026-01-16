El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer que San Luis Potosí contará con una medida emergente para respaldar a productores de frijol del Altiplano potosino, y al mismo tiempo, reforzará la alimentación de miles de familias del estado.

El gobierno de San Luis Potosí detalló que la administración estatal adquirirá 20 mil toneladas anuales de frijol a campesinos del municipio de Santo Domingo, producción que será integrada al Programa de Seguridad Alimentaria que se distribuye de manera gratuita en los 59 municipios.

Gobierno de San Luis Potosí comprará 20 mil toneladas de frijol al año para apoyar a productores del Altiplano (Cortesía)

San Luis Potosí busca rescatar el campo

El mandatario estatal explicó que esta decisión busca atender la crisis económica que enfrentan los productores, derivada del bajo precio de comercialización del grano.

Asimismo, la compra directa permitirá dar certidumbre económica a las familias productoras, evitar pérdidas y fortalecer la economía local del Altiplano. Con esta estrategia, el gobierno aseguró que se protege el campo y se amplía el beneficio social al programa.

“Si hoy las familias reciben un kilo de frijol, ahora les llegarán tres o cuatro kilogramos, porque necesitamos ayudar a los productores y también que esta producción sirva para toda la gente” Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí

Finalmente, Ricardo Gallardo aseguró que el apoyo se mantendrá de forma permanente en el campo, al mismo tiempo que se fortalece la economía local y la alimentación de miles de familias en todo el estado.

Con esta acción, el Gobierno de San Luis Potosí reafirma su compromiso de impulsar al campo sin límites, proteger a los pequeños productores y garantizar que los programas sociales tengan un impacto real tanto en la economía rural como en la mesa de las familias.