Ruth González, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que los estatutos de su partido no prohíben que un familiar de quien ocupa un cargo público compita por la gubernatura de San Luis Potosí (SLP).

“Mi partido no prohíbe que un familiar suceda a quien ya está en el cargo.” Ruth González

La declaración ocurre rumbo a las elecciones de 2027, ante la posibilidad de que la senadora busque convertirse en candidata del PVEM para gobernar la entidad.

Cabe recordar que Ruth González está casada con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por lo que fue cuestionada sobre un eventual caso de nepotismo.

Ruth González decidirá en enero de 2027 si busca la gubernatura de San Luis Potosí

La senadora Ruth González explicó que todavía no ha tomado una decisión sobre sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones 2027, y que esperará los tiempos establecidos por el PVEM.

De acuerdo con sus declaraciones, será entre diciembre y enero cuando Ruth González defina si contenderá por la gubernatura de San Luis Potosí.

Ruth González (Cortesía)

Durante un encuentro con los medios, Ruth González señaló que su partido, el PVEM, no prohíbe que un familiar suceda a quien ya está en el cargo al ser cuestionada sobre la posibilidad de participar en las elecciones de 2027.

La legisladora afirmó que actualmente se encuentra concentrada en su trabajo en el Senado y en la presentación de su informe legislativo.

Ruth González también aseguró que, si finalmente no es elegida como candidata del PVEM para la gubernatura de SLP, respaldará a quien obtenga la candidatura del partido.