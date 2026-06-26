El coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar confirmó que Ruth González no se registrará para la gubernatura de San Luis Potosí en el proceso interno de Morena.

“Morena definió que no había viabilidad para que pudiera un familiar de determinado grado suceder a otro en el mismo puesto. Ante esa definición y en virtud de que la senadora Ruth González es una de las aspirantes que tiene el partido en San Luis Potosí, creímos que lo prudente era que no participáramos en los registros que el estatuto de Morena marca para ellos”. Arturo Escobar, coordinador del Partido Verde

Pese a una falta de acuerdo, Arturo Escobar confía en el proceso, además de que el PVEM agotará sus posibilidades para la búsqueda de un candidato para San Luis Potosí en la coalición con Morena y PT.

Ruth González cumple con los requisitos legales: Arturo Escobar

Tras dar un paso atrás con Ruth González rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí, el coordinador de PVEM, Arturo Escobar dejó en claro que su aspirante cumple con los requisitos legales para la postulación con Morena.

“Ruth González cumple a cabalidad los requisitos legales; la autorregulación que marca Morena en sus límites es una autorregulación de ellos”. Arturo Escobar, coordinador del Partido Verde

Explicando que no se realiza el registro de Ruth González a la gubernatura de San Luis Potosí en la coalición es por Morena y su sentencia sobre el nepotismo.

“Hay una definición por parte de Morena de autor-regulación en lo que denominan, que yo tengo otra definición, de nepotismo, que no había viabilidad para que un familiar poder suceder a otro en determinado puesto. Ante eso, creímos que lo ideal es no participar en los registros”. Arturo Escobar, coordinador del Partido Verde

#LoÚltimo 🟢 El coordinador nacional electoral del Partido Verde, Arturo Escobar, informó que la senadora Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardono, no se registrará en el proceso interno de Morena para coordinar los trabajos de Defensa de la… pic.twitter.com/qZV7MhlYcr — xevt - xhvt (@xevtfm) June 26, 2026

PVEM no descarta llegar a un acuerdo con Morena

Pese a que el registro de Ruth González a la gubernatura de San Luis Potosí no va, el PVEM no descarta llegar a un acuerdo con Morena.

Por lo que Arturo Escobar se mantiene firme en lograr un acuerdo entre Morena, PT y PVEM, ya que la fecha límite legal para las postulación de candidatos es en enero de 2027.

Así como Arturo Escobar recordó que el PVEM tiene un gran alcance en San Luis Potosí, por lo que cualquier candidato de su planilla sería una gran opción en la coalición con Morena.