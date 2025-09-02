Rubén Rocha Moya participó este 2 de septiembre en la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

En el encuentro, autoridades federales y estatales aprobaron dos acuerdos, uno para fortalecer a las instituciones de seguridad pública, y el segundo para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas.

El mandatario sinaloense se pronunció a favor de ambas medidas durante su participación en el Consejo, donde aprovechó para agradecer la colaboración de autoridades federales para enfrentar al crimen organizado en su entidad.

A la salida del evento, Rocha Moya señaló que el Consejo acordó mejorar los cuerpos policiacos locales, atender las causas de la violencia y trabajar con inteligencia para desarticular a las bandas criminales.

El gobernador señaló que Sinaloa “tiene una peculiaridad que tiene que ver con otro tipo de violencia de mayor cuidado” pero los índices delictivos están estable o a la baja en la mayor parte de la entidad.

“Vamos tendiente a la normalidad pero todavía no hemos resuelto el problema” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Sheinbaum pide a estados replicar estrategia de seguridad pública

Durante la Sesión que se llevó a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los estados replicar los cuatro ejes de su estrategia de seguridad pública: atención a las causas; inteligencia e investigación; fortalecimiento de cuerpos de seguridad y coordinación entre estados y federación.

Asimismo, agradeció a gobernadoras y gobernadores por el trabajo conjunto realizado en estos primeros meses de su administración que han resultado en la disminución de prácticamente todos los delitos de alto impacto.

“Los acuerdos que se toman el día de hoy tienen que ver con aterrizar esta estrategia en cada estado, no es mucho más que eso, es decir, que en cada estado pues haya atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento en su caso de las policías estatales, y coordinación con el Gobierno Federal, con las Fiscalías estatales, con los Tribunales de Justicia, ahora con el nuevo Poder Judicial va a ser mejor la coordinación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República

Además de gobernadoras y gobernadores, acudieron al encuentro el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.