Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, puso en marcha la entrega de motores marinos y pangas, beneficiando a más de 500 pescadores ribereños y de aguas continentales. La inversión del programa asciende a 75 millones de pesos, apoyando a 410 Unidades Económicas de Producción Pesquera y Acuícolas.

Liderazgo y producción nacional

El mandatario destacó que Sinaloa lidera la producción pesquera a nivel nacional, siendo primer lugar en captura de camarón. Con más de 35 mil pescadores, la entidad cuenta con programas estatales y federales de Bienpesca que garantizan apoyo económico, especialmente en temporada de veda.

Justicia social y desarrollo comunitario

Rubén Rocha resaltó que se implementan programas de inspección, sanidad, repoblamiento de embalses y mejoras en infraestructura y servicios en comunidades pesqueras. Además, se prevén acciones de desazolve, dragado y certificación de aguas para exportar ostión, fortaleciendo la economía local.

Inclusión y reconocimiento a mujeres pescadoras

El gobernador Rubén Rocha reafirmó su compromiso con la igualdad de género en la pesca. Mujeres pescadoras recibieron apoyos que fomentan autonomía y dignidad. Autoridades estatales y locales destacaron que estas herramientas contribuyen a la seguridad económica y al fortalecimiento del sector pesquero en Sinaloa.