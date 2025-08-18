Rubén Rocha Moya sostuvo en Culiacán una reunión con el alto mando de seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, para dar seguimiento a la estrategia implementada en Sinaloa.

Este encuentro, instruido por Claudia Sheinbaum, fue el tercero de reuniones quincenales para fortalecer la normalidad en la entidad.

Rubén Rocha Moya subrayó la importancia de la cooperación entre Guardia Nacional, Marina, Defensa, fiscalías y Policía Estatal para garantizar seguridad y avanzar en la recuperación de la paz en Sinaloa.

Rubén Rocha Moya anuncia fortalecimiento operativo en Sinaloa

Durante el evento, el gobernador Rubén Rocha Moya entregó 100 patrullas equipadas a la Policía Estatal , se firmó un convenio para reclutar y capacitar a 150 nuevos elementos.

Además, se incorporaron seis camiones blindados “Ocelot” para reforzar la capacidad operativa de las fuerzas estatales y federales.

Resultados de operativos en Sinaloa

Rubén Rocha Moya destacó que los decomisos de drogas, armas y equipos de guerra han reducido la fuerza de grupos delictivos.

Entre junio y julio, los homicidios bajaron 20 por ciento y del 17 de julio al 17 de agosto la reducción fue de 35 por ciento , según cifras oficiales.

Al encuentro asistieron autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes empresariales.