Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anunció que se registró ante FONATUR el proyecto para convertir la terminal de cruceros de Mazatlán en un Home Port .

Esto permitirá que los turistas aborden y pernocten en el puerto. La inversión estimada es de 400 a 450 millones de pesos .

Rubén Rocha Moya presenta primer Home Port en Mazatlán

El gobernador Rubén Rocha Moya explicó que el plan ya fue entregado a Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Turismo federal.

El proyecto del primer Home Port en Mazatlán contempla:

Remodelar la terminal.

Instalar un punto de acceso a los cruceros.

Instalar tiendas de souvenirs.

Áreas de esparcimiento.

Rubén Rocha Moya impulsa primer Home Port en Mazatlán (Cortesía)

Al respecto, Rubén Rocha Moya destacó que Mazatlán pasaría de ser sólo escala a punto de abordaje, con capacidad para 2 mil turistas .

Esto generará mayor movimiento económico, atrayendo visitantes de Estados Unidos y Canadá que podrán tomar un crucero directamente en el puerto.

Mazatlán, pionero en México

El secretario de Economía, Ricardo Velarde, subrayó que en México no existe aún un Home Port.

Por ello, el proyecto convertiría a Mazatlán en el primero, consolidándolo como un nuevo atractivo turístico que impulse las pernoctas y fortalezca la economía local.