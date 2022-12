El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que se está trabajando en obras de la Presa Picachos y la Presa Santa María, las cuales se proyectan culminar en 2023 y los dos primeros meses de 2024, respectivamente

Las obras de la Presa Picachos principalmente consisten en sistemas de riego y el acueducto a Concordia desde la Presa Picachos.

Rubén Rocha Moya señaló que estas obras se van a concluir en el 2023 debido a que estos sistemas de riego son necesarios, situación de la que tiene conocimiento y mucho interés de que se lleven a cabo en los tiempos correspondientes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por esa razón, apoyará la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que se lleven a cabo las obras de la mejor manera.

Uno de los temas pendientes es que se van a resolver los problemas de derecho de vía y se van a negociar con productores cuyas parcelas se encuentran por dónde va a pasar el canal principal.

“Vamos a estar muy pendientes nosotros, de por sí estamos muy atentos tenemos que ir resolviendo los problemas de derechos de vía, se presentan conflictos porque hay alguna parcela donde pasa el canal principal que la parte y al partirla al productor lo dejas prácticamente sin, entonces hay que negociar con ellos se hacen las negociaciones y hasta ahorita no tenemos problema, se van haciendo las cosas, las vamos a seguir haciendo con justicia”

Rubén Rocha reconoció que se presentan conflictos, en particular está el caso de un productor, pero dijo que se tiene que negociar con justicia.

Rubén Rocha visitó la Presa Santa María donde agregó que la obra de la cortina está muy avanzada y se espera que a finales del mes de diciembre tenga un 50 por ciento de construcción.

Esta presa tendrá 100 metros de altura y se estima que quede concluida también para 2023.

Sobre las zonas de riego, Rubén Rocha dijo que para 2024 estarán concluidos y se prevé dar agua a un estimado de 615 hectáreas entre el canal principal y los secundarios.

La forma de la que se va a enviar el agua es de manera subterránea para evitar que se evapore y estos canales deberán estar durante los dos primeros meses de 2024, de acuerdo con las peticiones de AMLO.

“Ahí se va a atender con toda seguridad para cubrir la inmensa mayoría, pero nos hablaba el ingeniero encargado de dejar para el 2024 alrededor de 615 hectáreas, no es solo hacer el canal principal, tiene una serie de canales secundarios que le llaman laterales, muchos de ellos están atendiendo con tubo, incluso, se están intubando y eso también es muy bueno porque es una modalidad moderna. Se evita que se evapore mucho el agua y ahí se dijo, no quiero les dice el presidente que me dejen nada para el 2024, les voy a dar 2 meses nada más del 2024, entonces hay que buscar la manera de que se concluya, entonces ya checamos. Son obras que vamos a tener muy pronto, también son una realidad ya está caminando eso”

Rubén Rocha. Gobernador Sinaloa