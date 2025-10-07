La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que el Tianguis del Bienestar llegó a 21 municipios de Oaxaca y Guerrero, donde se entregaron de forma gratuita 1 millón 659 mil 782 artículos nuevos y de primera necesidad a más de 55 mil 900 familias.

Durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez precisó que, desde el 3 de junio, se han trasladado 105 toneladas de bienes decomisados o incautados en aduanas hacia las comunidades más alejadas del país.

Estrategias para fortalecer la paz y el bienestar social

En el informe de la estrategia Atención a las Causas que Generan la Violencia, la funcionaria federal destacó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha permitido brindar 3 millones 795 mil atenciones a 2 millones 485 mil personas que habitan en municipios prioritarios.

Desde la Secretaría de Gobernación, añadió, se impulsa el fomento cívico y la cohesión social, con actividades que van desde 162 festejos patrios en escuelas, 144 ferias de servicios para mujeres, y 5 mil 586 Jornadas por la Paz con acciones deportivas, artísticas y culturales.

Además, informó que se han conformado 289 Comités de Paz, se recuperaron 284 espacios públicos y 6 mil 887 metros lineales fueron transformados en Senderos de Paz, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad desde las comunidades.

Rosa Icela anuncia apoyos en Oaxaca y Guerrero con Tianguis del Bienestar. (Cortesía )

Rosa Icela también resaltó los resultados del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual se canjearon 6 mil 420 armas de fuego y 5 mil 821 juguetes bélicos, fomentando la cultura de la no violencia.