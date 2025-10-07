La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que el Tianguis del Bienestar llegó a 21 municipios de Oaxaca y Guerrero, donde se entregaron de forma gratuita 1 millón 659 mil 782 artículos nuevos y de primera necesidad a más de 55 mil 900 familias.
Durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez precisó que, desde el 3 de junio, se han trasladado 105 toneladas de bienes decomisados o incautados en aduanas hacia las comunidades más alejadas del país.
Estrategias para fortalecer la paz y el bienestar social
En el informe de la estrategia Atención a las Causas que Generan la Violencia, la funcionaria federal destacó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha permitido brindar 3 millones 795 mil atenciones a 2 millones 485 mil personas que habitan en municipios prioritarios.
Desde la Secretaría de Gobernación, añadió, se impulsa el fomento cívico y la cohesión social, con actividades que van desde 162 festejos patrios en escuelas, 144 ferias de servicios para mujeres, y 5 mil 586 Jornadas por la Paz con acciones deportivas, artísticas y culturales.
Además, informó que se han conformado 289 Comités de Paz, se recuperaron 284 espacios públicos y 6 mil 887 metros lineales fueron transformados en Senderos de Paz, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad desde las comunidades.
Rosa Icela también resaltó los resultados del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual se canjearon 6 mil 420 armas de fuego y 5 mil 821 juguetes bélicos, fomentando la cultura de la no violencia.