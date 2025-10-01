La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en siete años de gobiernos humanistas en México se ha logrado detener el deterioro histórico en materia de economía, salud, educación, seguridad y bienestar, gracias a una estrategia basada en una visión honesta, con justicia social y con amor al pueblo.

Durante su comparecencia ante el Senado, subrayó que la generación de empleos, el aumento del salario mínimo, los programas sociales, las obras de infraestructura y la coordinación en seguridad permiten garantizar la paz en el país.

“El bienestar de la gente está por encima de todo. Nos mueve el amor hacia nuestra patria, y la convicción personal y colectiva de que fuimos convocados a ser parte de un gran movimiento, de una revolución pacífica que ha dado resultados y que seguirá mientras el pueblo así lo decida” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Rosa Icela Rodríguez señala que hay una economía más fuerte

La funcionaria recordó en el Senado que actualmente, México cuenta con una moneda estable, récord en inversión extranjera y con un crecimiento económico reconocido a nivel internacional. Además, señaló que el salario mínimo recuperó más del 135% de su poder adquisitivo.

Rosa Icela señala que los gobiernos humanistas se centran en el pueblo (Cortesía)

En el 2025, la recaudación fiscal se ubicó por arriba de lo programado, lo que ha fortalecido las finanzas públicas y permite que los programas sociales tengan respaldo presupuestal.

Por otra parte, destacó que se han reforzado las Mesas de Paz Estatales y Regionales que son encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum junto al gabinete de seguridad. Señalando que se han visitado 167 mil hogares y se han canjeado más de 5 mil 800 armas a lo largo del país.

Rosa Icela Rodríguez destaca la transformación de México

La titular de Segob enfatizó que los programas como el Tianguis del Bienestar han entregado más de 1.4 millones de artículos de primera necesidad a familias en situación de pobreza extrema. Mientras que con la estrategia México Te Abraza, se han atendido más de 103 mil connacionales.

“Es una estrategia que ya ha dado resultados, nada menos, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en seis años. Un hecho histórico que demuestra la efectividad del modelo impulsado por los gobiernos humanistas” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Rodríguez enfatizó que la Reforma Judicial impulsada por la Cuarta Transformación es un paso decisivo para que la justicia deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho al alcance de todas y todos los mexicanos.

Rosa Icela Rodríguez reiteró que el modelo de los gobiernos humanistas colocan al pueblo en el centro de cada decisión, y aseguró que se han logrado retos que parecían imposibles como: estabilizar la economía, incrementar los salarios, fortalecer los programas sociales universales, recuperar la confianza en las instituciones y avanzar a la construcción de la paz.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez aseguró que los logros de la 4T no tienen marcha atrás y han sido respaldados por la mayoría de los ciudadanos, reafirmando su compromiso en seguir construyendo un México más justo, con igualdad, paz y desarrollo con los gobiernos humanistas.