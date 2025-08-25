Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal y vicecoordinador de Morena, presentó su informe de actividades legislativas en Tlaxcala, donde detalló avances clave en beneficio de la población.

Durante el evento, destacó 1,500 millones de pesos invertidos en el saneamiento del río Atoyac, beneficiando a más de 130,000 personas y regando 300 hectáreas de cultivo.

En el ámbito de la vivienda, informó que el programa Vivienda para el Bienestar realizará más de 12,400 acciones habitacionales a lo largo del sexenio, garantizando el derecho a una vivienda digna para todos.

Alfonso Ramírez Cuéllar destaca inversiones en agua, vivienda, infraestructura y desarrollo económico

Alfonso Ramírez Cuéllar resaltó también la designación de Huamantla como Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBI), con expectativa de atraer más de 500 millones de dólares en inversión nacional y extranjera.

En infraestructura, subrayó la inversión de 750 millones de pesos en la carretera Apizaco-Tlaxcala-Puebla, que beneficiará a 192,000 habitantes y generará cerca de 5,770 empleos.

Además, destacó su impulso a reformas políticas como la Ley de Inversión para el Bienestar y su participación en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Ramírez Cuéllar concluyó que su informe refleja una “oportunidad histórica para construir un Estado democrático de bienestar que combata la desigualdad y erradique privilegios en el acceso a cargos públicos”.