¿Rommel Pacheco será gobernador de Yucatán? Su esposa, la influencer Lylo Fa ya comenzó a hacerle campaña en TikTok.

Y es que el fin de semana, comenzando desde este viernes 11 hasta el domingo 13 de agosto , se decidirá en una encuesta quien de los siguientes aspirantes será el candidato de Yucatán:

Liborio Vidal

Rommel Pacheco

Julián Zacarías

Renán Barrera

Lylo Fa ha decidido utilizar el poder de redes sociales para levantar los indices de preferencia de su esposo, el ex clavadista olímpico, Rommel Pacheco.

Lylo Fa y Rommel Pacheco (@lylocyv / Instagram)

¿Rommel Pacheco como gobernador de Yucatán? Lylo Fa lo apoya en TikTok

La tiktoker Lylo Fa, quien cuenta con poco más de un millón de seguidores en sus redes sociales, se ha unido a la campaña para apoyar a Rommel Pacheco.

A través de una video corto, la influencer hizo un llamado a sus seguidores para votar en las encuestas por el “esposo de la nación” y “próximo gobernador de Yucatán”.

Sin dar más información, dijo en su video que en los últimas días su esposo ha sido víctima de ataques políticos tras manifestar su interés por la gobernatura del estado.

“Como ustedes saben pero no vamos a entrar en detalles, hay una campaña de ataques. Lo importante es que este fin de semana se realizará una encuesta en la hermana República de Yucatán” Lylo Fa

En ese mismo sentido, invitó a los habitantes de la entidad para votar por Rommel Pacheco en las encuestas.

“Para preguntarles si quieren que el guapo, esposo de la nación, benemérito de Yucatán, sea el próximo gobernador de Yucatán. ¡Y ustedes solo tienen que decir clarín! Lylo Fa

Desde su pronunciamiento, Rommel Pacheco, actual legislador por el Partido Acción Nacional (PAN), ha dicho ser víctima de ataques políticos y agresiones en redes sociales.

Sin embargo, su esposa se ha mantenido activa en redes para secundar sus aspiraciones a la gobernatura; “yo siempre te voy a apoyar”, refirió Lylo Fa.

“No me bajo” dice Rommel Pacheco tras ataques

Rommel Pacheco ha denunciado en sus redes sociales presuntos ataques políticos en su contra, mismos a los que ha respondido con “mi voz no se va a callar. No me bajo”.

Desde hace un par de semanas, Rommel Pacheco destapó sus aspiraciones gubernamentales y se ha posicionado entre los primeros lugares en la encuesta.

Al momento, estos son los resultados en la encuesta “México Elige” por la gobernatura de Yucatán.

Liborio Vidal con 34.3.%

con 34.3.% Renán Barrera con 30.7%

con 30.7% Rommel Pacheco con 8.6%

con 8.6% Julián Zacarías con 5.3%

Rommel Pacheco ha afirmado en sus videos de propaganda que está comprometido con su entidad, en la que conoce los problemas y reconoce el cariño de los habitantes.