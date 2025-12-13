Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, se reunió con productores de frijol Yorimuni del ejido Bolsa de Tosalibampo II, en Ahome, para anunciar el acuerdo alcanzado con Alimentación para el Bienestar (antes SEGALMEX), encabezada por María Luisa Albores, para adquirir la totalidad de la cosecha local.

Acompañado por el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, y el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, el comisariado ejidal Emanuel Rodríguez confirmó que el convenio garantiza la compra de 800 toneladas de frijol producidas por agricultores de temporal.

Rocha Moya soluciona problemática de comercialización del frijol en Tosalibampo II

El mandatario estatal explicó que, durante el trayecto a la comunidad, sostuvo comunicación directa con la titular de la dependencia federal para solicitar la adquisición total de la producción local.

Por el camino terminé haciendo un trato con la directora general de Alimentación para el Bienestar, le dije cómpreme 800 toneladas, y vengo que decirles que he hecho el acuerdo, ella me dijo: usted mándeme el contacto, y ahorita hacemos el acuerdo que les voy a comprar las 800 toneladas. Ya le mandé el contacto que es el secretario -Ismael Bello-. Rubén Rocha

Además, Rubén Rocha Moya anunció que el Gobierno del Estado otorgará un apoyo adicional de 2 mil 500 pesos por tonelada, con recursos propios, independiente del pago que realice la Federación por la cosecha del frijol Yorimuni.

Rubén Rocha asegura acuerdo para apoyar a productores de frijol en Ahome. (Cortesía )

Habitantes solicitan obras prioritarias a Rubén Rocha

Durante el encuentro, los productores y habitantes de Bolsa de Tosalibampo II plantearon diversas necesidades urgentes, entre ellas el colapso del sistema de drenaje sanitario. El gobernador instruyó el envío de camiones Vactor para atender el problema la próxima semana, acción que también se realizará en Bolsa de Tosalibampo I, donde se presenta la misma situación.

Otra demanda recurrente fue la construcción de la carretera que conecta Tosalibampo II con El Ranchito, un tramo de 4 kilómetros necesario para cerrar el anillo vial carretero de la sindicatura de Higueras de Zaragoza. Rubén Rocha Moya se comprometió a iniciar los primeros dos kilómetros con el presupuesto del próximo año.

Los habitantes destacaron que es la primera vez que un gobernador visita la comunidad, reconocimiento que expresaron con emoción por la cercanía y disposición del mandatario.

No puedo hablar, estoy muy emocionado porque nunca había estado delante de un gobernador tan cerquitas, y le doy la noticia que es el primer gobernador que ha venido a visitarnos y yo me siento muy agradecido y orgulloso de tenerlo aquí enfrente. Paulo Flores, habitante de la comunidad desde hace 50 años

Como parte del apoyo social, Rocha Moya anunció que antes de Navidad una brigada del Sistema DIF Sinaloa, encabezada por Eneyda Rocha Ruiz, acudirá a la comunidad para entregar juguetes y dulces a las niñas y niños del ejido.