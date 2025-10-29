El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, sigue dando pasos seguros, pues posicionó al estado como un destino confiable para la inversión nacional e internacional. Asimismo, sostuvo un encuentro con Carlos Slim Helú, uno de los empresarios más influyentes de México y América Latina.

Durante su visita Slim, asistió al estadio de béisbol Coloso del Pacífico, donde presenció el partido entre los Jaguares de Nayarit y los Tomateros de Culiacán, en el marco del debut del equipo nayarita en la Liga Mexicana del Pacífico.

Nayarit gana confianza como destino de inversión

Desde el inicio de su administración, el gobernador ha fortalecido la estabilidad financiera, la certeza jurídica y la transparencia gubernamental, factores que hoy generan confianza en el sector empresarial.

Nayarit se consolida como un destino clave para inversión nacional e internacional (Cortesía )

Gracias a las políticas públicas orientadas al crecimiento sostenible y a la modernización, Nayarit ha avanzado significativamente en infraestructura, turismo, innovación tecnológica, educación y agroindustria, consolidándose como un punto estratégico para el desarrollo económico del occidente del país.

Por su parte, Carlos Slim Helú destacó la relevancia de promover la inversión como motor del bienestar social y reconoció la visión de desarrollo integral del gobernador nayarita.

Nayarit se consolida como un destino clave para inversión nacional e internacional (Cortesía )

Con esta reunión, el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero reafirma su compromiso de impulsar la economía local y atraer nuevas inversiones que generen empleos dignos y bienestar para las familias nayaritas.