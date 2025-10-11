El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó de manera directa las labores de auxilio a las familias afectadas por las severas inundaciones provocadas por la tormenta tropical “Priscila” en los municipios de Tamúin y San Vicente Tancuayalab.
Durante su recorrido, el mandatario reconoció la solidaridad y esfuerzo de los cuerpos de emergencia y de los propios pobladores, quienes han colaborado activamente para salvaguardar vidas y mitigar los daños ocasionados por las intensas lluvias.
Ricardo Gallardo mantiene apoyo a municipios afectados
Ricardo Gallardo entregó víveres y apoyos económicos a las familias damnificadas, reafirmando que el Gobierno del Estado mantiene una estrecha coordinación con el Ejército Mexicano, que aplica el Plan DN-III-E en la región para garantizar la seguridad y el auxilio a la población.
En su visita a la localidad de Tancuiche, en el municipio de San Vicente, el mandatario encabezó la entrega directa de ayuda humanitaria y, a bordo de una lancha, cruzó el río Moctezuma para llegar a la comunidad de Tancojol, que permanecía incomunicada por la creciente histórica del afluente.
Hasta el momento, se han distribuido más de 20 mil paquetes alimentarios en 11 municipios, entre ellos Axtla de Terrazas, Tamazunchale, Matlapa, Xilitla, Tanquián de Escobedo y Aquismón.
El apoyo logístico, alimentario y económico continuará desplegándose en las zonas afectadas para reforzar la seguridad y el bienestar de las familias potosinas ante esta contingencia natural.