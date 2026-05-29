Ricardo Gallardo Cardona tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Consultivo Indígena, un órgano de representación que busca fortalecer la participación de los pueblos originarios en la construcción de políticas públicas en beneficio de sus comunidades.

Consejo Indígena en San Luis Potosí impulsará participación y desarrollo comunitario

El mandatario estatal consolidó un mecanismo permanente de diálogo con las comunidades indígenas de la zona Media y la Huasteca, reconocidas en el Padrón de Comunidades Indígenas del Estado, lo que permitirá que sus peticiones sean atendidas de manera directa y efectiva.

Ante un cálido recibimiento de la población, y acompañado por 54 representantes indígenas de 24 municipios, el gobernador aseguró que este consejo representa un paso firme hacia un gobierno más cercano, incluyente y sensible a las necesidades de los pueblos originarios.

San Luis Potosí crea Consejo Consultivo Indígena para fortalecer comunidades. (Cortesía)

Esta acción forma parte de una política que impulsa oportunidades de desarrollo, bienestar y justicia social, además de reconocer el valor cultural, histórico y social que estas comunidades aportan a San Luis Potosí.

Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró su compromiso de llevar más obras de infraestructura vial, educativa y deportiva a la Huasteca potosina, así como impulsar proyectos como la RedMetro, que fortalecerá la movilidad y el desarrollo social en la región.