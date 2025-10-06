El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la entrega de nuevas patrullas, motocicletas y equipamiento táctico al municipio de Matehuala, con una inversión superior a los 600 millones de pesos, con el objetivo de reforzar la seguridad en la región.

Ricardo Gallardo mejora la seguridad en San Luis Potosí

El mandatario detalló que, como parte de las acciones para mejorar la seguridad y fortalecer la paz y tranquilidad, se invirtieron más de 600 mdp, durante este 2025, en 187 vehículos nuevos, un helicóptero y en equipamiento especializado para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Matehuala.

Ricardo Gallardo entrega equipamiento nuevo a la Policía Municipal de Matehuala (Cortesía)

Durante el evento, el mandatario anunció que la nueva autopista San Luis-Matehuala contará con conexión directa a la Carretera Interserrana de Nuevo León, lo que mejorará la movilidad nacional y detonará el desarrollo económico del norte del país, facilitando la conexión con la frontera norte.

Entre las cosas que se entregaron se encuentran:

3 camionetas doble cabina

8 vehículos sedanes

4 motocicletas

50 chalecos balísticos

10 cascos balísticos

130 botas tácticas

260 camisas

130 chamarras

260 gorras

260 pantalones tácticos

Gallardo Cardona destacó que con esta entrega de equipamiento, Matehuala contará con más patrullas, chalecos balísticos y equipo táctico para fortalecer la capacidad operativa de la policía municipal y brindará mayor protección a las familias potosinas.